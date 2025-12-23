CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48-44 Dentro i due liberi di Wright. 46-44 Due liberi di LeDay. 46-42 Dentro due liberi di Wright dopo un fallo decisamente dubbio di Ricci. Tre minuti alla fine del secondo quarto. 43-41 TRIPLA DI GUDURIC! 43-39 Super canestro di Petrusev con il fallo di Ricci. 41-39 LORENZO BROWN! Tripla dall’angolo e Milano arriva sul -2. Timeout Dubai. 41-36 Tripla di Pippo Ricci dall’angolo! 41-33 Nebo completa il gioco da tre punti e arriva in doppia cifra. 41-32 Nebo è un fattore ora in attacco e segna con il fallo di Bertans. 41-30 Dentro il libero di Bacon. 40-30 Altra non difesa di Milano e Bacon segna con il fallo di Guduric. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Dubai-Olimpia Milano 41-39, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: arriva la reazione milanese

