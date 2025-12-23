CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL PRIMO QUARTO! Irreali primi dieci minuti per il Dubai, che sta tirando 1013 da due e 36 da tre. Dieci punti già per Kabengele, mentre per Milano ci sono 8 punti di Shields. 31-20 Tripla di LeDay. Mancano 10 secondi alla fine del quarto. 31-17 Tripla di Bertans! Dubai non sbaglia davvero mai. 28-17 Schiacciata clamorosa di Wright. 26-17 Milano ruba palla e arriva la tripla in transizione di Guduric. Timeout per Dubai. Un minuto alla fine del quarto. 26-14 Dentro il libero supplementare di Shields. 26-13 Shields riesce a perforare la difesa di Dubai e segna con il fallo di Kamenjas. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Dubai-Olimpia Milano 31-20, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: primo quarto scintillante degli asiatici

