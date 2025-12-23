LIVE Dubai-Olimpia Milano 19-11 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizio dominante di Kabengele
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-17 Milano ruba palla e arriva la tripla in transizione di Guduric. Timeout per Dubai. Un minuto alla fine del quarto. 26-14 Dentro il libero supplementare di Shields. 26-13 Shields riesce a perforare la difesa di Dubai e segna con il fallo di Kamenjas. 26-11 Super schiacchiata di Kamenjas sopra la testa di Nebo. 24-11 Ancora un contropiede e questa volta è Abass a volare sopra il ferro. Timeout immediato per Poeta. 22-11 Contropiede di Dubai chiuso dalla schiacciata di Bacon. Inizio di partita difficile per Milano. 20-11 Un solo libero per Petrusev. 19-11 Arriva la tripla di Petrusev. 🔗 Leggi su Oasport.it
