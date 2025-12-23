LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano A1 volley femminile in DIRETTA | testacoda al PalaVerde

Segui in diretta la partita di volley femminile tra Conegliano e San Giovanni in Marigliano, in programma al PalaVerde. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale sull'incontro, parte di A1 femminile. Clicca sul link per seguire la diretta e rimanere informato sull'andamento della partita tra Vallefoglina e Milano, con inizio alle 20.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 1-0 Diagonale di Zhu da zona 4 20.30: Scognamillo e Adigwe titolari in casa Conegliano 20.28: Il precedente stagionale, disputato all’andata, ha visto Conegliano imporsi con un secco 3-0 in Romagna, senza concedere spazio alle avversarie. Anche questa volta il divario tecnico e fisico appare evidente, ma per San Giovanni la trasferta al Palaverde rappresenta un banco di prova utile per misurare crescita e tenuta contro il massimo livello del campionato, mentre per Conegliano sarà l’ennesima occasione per consolidare il primato e chiudere l’anno solare confermando un dominio fin qui incontrastato. 🔗 Leggi su Oasport.it

