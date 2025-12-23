LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano 2-0 A1 volley femminile in DIRETTA | romagnole avanti nel terzo set 11-13

Segui in tempo reale il match di serie A femminile tra Conegliano e San Giovanni in Marigliano, con risultato attuale di 2-0 in favore delle venete. Nel terzo set, le romagnole sono avanti 11-13. Clicca qui per aggiornamenti costanti sulla partita e sull’altra sfida Vallefoglia-Milano, in programma dalle 20.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 19-17 Primo tempo Lubian 18-17 La pipe di Zhuang 18-16 Murooooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaaaaaaaan 17-16 Primo tempo Lubian 16-16 La parallela di Gabi da zona 4 15-16 La fast di Caruso sulle mani del muro 15-15 Diagonale di Haak da zona 2 14-15 Muroooooooooooooooo Haaaaaaaaaaaaaak 13-15 Lungolinea di Gabi da zona 4 in torsione 12-15 mano out Caruso in fast 12-14 La pipe di Gabi 11-14 Invasione aerea Conegliano 11-13 Errore al servizio Conegliano 11-12 La slash di Zhu 10-12 Diagonale Zhu da zona 4 9-12 Errore al servizio Conegliano 9-11 Invasione Omag 8-11 Errore al servizio Conegliano 8-10 Gabiiiiiiiiii! Scambio lunghissoimo e spettacolare, il più bello del match, lo chiude la brasiliana in diagonale da zona 4 7-10 Errore al servizio Conegliano 7-9 In rete Brancher da seconda linea 6-9 Out la fast di Caruso 5-9 Invasione Omag 4-9 Muroooooooooooooo Nardooooooooooooooooooo 4-8 La fast di Kochurina 4-7 Pipe di Adigwe 3-7 Mano out Nardo da zona 4 3-6 Muroooooooooooooooo Kocurinaaaaaaaaaaaaa 3-5 Tocco vincente di Zhuang da zona 4 3-4 Mano out Adigwe da seconda linea 2-4 Murooooooooooooooooo Zhuaaaaaaaaaaang 2-3 In rete Zhu da zona 4 2-2 Diagonale Zhu da zona 4 1-2 Out il primo tempo dietro di Chirichella 1-1 Errore al servizio Conegliano 1-0 La pipe di Gabi 25-17 Difesa di Lubian e Zhu senza rincorsa la piazza perfetta in diagonale da zona 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

