LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano 2-0 A1 volley femminile in DIRETTA | Gabi trascina le venete nel secondo set 25-17
Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Conegliano e San Giovanni in Marigliano, terminata 2-0 con Gabi protagonista nel secondo set, chiuso 25-17. Clicca qui per gli aggiornamenti live e per seguire anche la diretta di Vallefogliana contro Milano alle ore 20.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 2-3 In rete Zhu da zona 4 2-2 Diagonale Zhu da zona 4 1-2 Out il primo tempo dietro di Chirichella 1-1 Errore al servizio Conegliano 1-0 La pipe di Gabi 25-17 Difesa di Lubian e Zhu senza rincorsa la piazza perfetta in diagonale da zona 4. Conegliano ha dominato la seconda parte del secondo set e si porta sul 2-0 24-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaaaaaan 23-17 Diagonale Adigwe da zona 2 22-17 Mano out Adigwe da zona 2 21-17 Primo tempo Lubian 20-17 Errore al servizio Conegliano 20-16 Pallonetto di Adigwe da zona 2 19-16 Diagonale di Zhu da zona 4 18-16 Primo tempo Lubian 17-16 Errore al servizio Omag 16-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Straubeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 16-15 Vincente Nardo da zona 4 16-14 Diagonale di Adigwe da zona 2 15-14 Diagonale di Gabi da zona 4 14-14 Out Adigwe da seconda linea 14-13 Diagonale di Nardo da zona 4 14-12 Errore al servizio Omag 13-12 La fast di Kocurina 13-11 Diagonale di Gabi da zona 4 12-11 Errore al servizio Omag 11-11 Diagonale Brancher da zona 2 11-10 Primo tempo Kochurina 11-9 Out il pallonetto di Zhuang 10-9 Diagonale di Adigwe da zona 2 9-9 Errore al servizio Conegliano 9-8 Invasione Omag 8-8 Brancher da zona 2 8-7 Parallela di Gabi da zona 4 7-7 Errore al servizio di Conegliano 7-6 Diagonale stretta di Gabi da zona 4 6-6 Errore al servizio Conegliano 6-5 Murooooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaan 5-5 Out la fast di Kochurina 5-4 E’ out la diagonale di Nardo da zona 4 ma Conegliano ha difeso di tutto, non sempre in modo preciso ma la palla è rimasta su 5-3 Parallela di Gabi da zona 4 2-5 La pipe di Brancher 2-4 Out Zhuang da zona 2, palla che colpisce Santarelli, bravo comunque a difendere con un guizzo 1-4 Out Adigwe da seconda linea 1-3 Vincente Brancher in condizioni di precario equilibrio da seconda linea 1-2 Diagonale di Brancher da zona 2 1-1 Mano out Zhu da zona 4 0-1 Mano out Zhuang da zona 4 25-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Adigweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano 1-0, A1 volley femminile in DIRETTA: venete avanti anche nel secondo set, 11-9
Leggi anche: LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano, A1 volley femminile in DIRETTA: turn-over per le venete nel testacoda?
LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano, A1 volley femminile in DIRETTA: possibile turn-over per le venete nel testacoda; Prosecco Doc Imoco Conegliano - Omag-Mt San Giovanni In M.No in Diretta Streaming | IT; Dove vedere in tv Conegliano-San Giovanni in Marignano oggi, A1 volley femminile: orario, programma, streaming; Cuneo Granda Volley - Prosecco Doc Imoco Conegliano in Diretta Streaming | IT.
LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: venete in vantaggio nel primo set, 11-9 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA- oasport.it
Dove vedere in tv Conegliano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - San Giovanni in Marignano, incontro valido per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley ... oasport.it
San Giovanni resta ancora a secco. Conegliano è di un altro pianeta - OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 5, Bracchi 5, Nicolini, Brancher, Cecchetto (libero), Piovesan 2, Straube 2, Parini, Meliffi (libero), Kochurina 5, Tellone (libero ... msn.com
#CONEGLIANODASCOPRIRE Casa Giovanni Battista Cima, Via Cima 24 Lo sapevi che durante il restauro delle fondazioni di Casa Cima, finanziato dal mecenate Camillo Vazzoler, si sono rinvenuti frammenti ceramici risalenti all’Età del Bronzo recent - facebook.com facebook
Buona festa a tutti voi, sopratutto a te caro Alberto Detail from: Three Saints: Roch, Anthony Abbot, and Lucy Cima da Conegliano (Giovanni Battista Cima) (Italian, Conegliano ca. 1459–1517/18 Venice or Conegliano) ca. 1513, Oil on canvas, transferred fr x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.