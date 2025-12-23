LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano 2-0 A1 volley femminile in DIRETTA | Gabi trascina le venete nel secondo set 25-17

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Conegliano e San Giovanni in Marigliano, terminata 2-0 con Gabi protagonista nel secondo set, chiuso 25-17. Clicca qui per gli aggiornamenti live e per seguire anche la diretta di Vallefogliana contro Milano alle ore 20.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 2-3 In rete Zhu da zona 4 2-2 Diagonale Zhu da zona 4 1-2 Out il primo tempo dietro di Chirichella 1-1 Errore al servizio Conegliano 1-0 La pipe di Gabi 25-17 Difesa di Lubian e Zhu senza rincorsa la piazza perfetta in diagonale da zona 4. Conegliano ha dominato la seconda parte del secondo set e si porta sul 2-0 24-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaaaaaan 23-17 Diagonale Adigwe da zona 2 22-17 Mano out Adigwe da zona 2 21-17 Primo tempo Lubian 20-17 Errore al servizio Conegliano 20-16 Pallonetto di Adigwe da zona 2 19-16 Diagonale di Zhu da zona 4 18-16 Primo tempo Lubian 17-16 Errore al servizio Omag 16-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Straubeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 16-15 Vincente Nardo da zona 4 16-14 Diagonale di Adigwe da zona 2 15-14 Diagonale di Gabi da zona 4 14-14 Out Adigwe da seconda linea 14-13 Diagonale di Nardo da zona 4 14-12 Errore al servizio Omag 13-12 La fast di Kocurina 13-11 Diagonale di Gabi da zona 4 12-11 Errore al servizio Omag 11-11 Diagonale Brancher da zona 2 11-10 Primo tempo Kochurina 11-9 Out il pallonetto di Zhuang 10-9 Diagonale di Adigwe da zona 2 9-9 Errore al servizio Conegliano 9-8 Invasione Omag 8-8 Brancher da zona 2 8-7 Parallela di Gabi da zona 4 7-7 Errore al servizio di Conegliano 7-6 Diagonale stretta di Gabi da zona 4 6-6 Errore al servizio Conegliano 6-5 Murooooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaan 5-5 Out la fast di Kochurina 5-4 E’ out la diagonale di Nardo da zona 4 ma Conegliano ha difeso di tutto, non sempre in modo preciso ma la palla è rimasta su 5-3 Parallela di Gabi da zona 4 2-5 La pipe di Brancher 2-4 Out Zhuang da zona 2, palla che colpisce Santarelli, bravo comunque a difendere con un guizzo 1-4 Out Adigwe da seconda linea 1-3 Vincente Brancher in condizioni di precario equilibrio da seconda linea 1-2 Diagonale di Brancher da zona 2 1-1 Mano out Zhu da zona 4 0-1 Mano out Zhuang da zona 4 25-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Adigweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano 2-0, A1 volley femminile in DIRETTA: Gabi trascina le venete nel secondo set, 25-17

Leggi anche: LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano 1-0, A1 volley femminile in DIRETTA: venete avanti anche nel secondo set, 11-9

Leggi anche: LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano, A1 volley femminile in DIRETTA: turn-over per le venete nel testacoda?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano, A1 volley femminile in DIRETTA: possibile turn-over per le venete nel testacoda; Prosecco Doc Imoco Conegliano - Omag-Mt San Giovanni In M.No in Diretta Streaming | IT; Dove vedere in tv Conegliano-San Giovanni in Marignano oggi, A1 volley femminile: orario, programma, streaming; Cuneo Granda Volley - Prosecco Doc Imoco Conegliano in Diretta Streaming | IT.

LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: venete in vantaggio nel primo set, 11-9 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA- oasport.it