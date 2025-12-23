LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano 1-0 A1 volley femminile in DIRETTA | Zhu e Adigwe tolgono dai guai le venete 25-23

Segui in tempo reale il match di volley femminile tra Conegliano e San Giovanni in Marigliano, conclusosi con il punteggio di 1-0. Zhu e Adigwe sono state decisive nel portare a casa la vittoria per le venete, con un set deciso 25-23. Per aggiornamenti continui, clicca qui e segui la diretta live di Vallefoglia-Milano, in programma dalle 20.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 1-1 Mano out Zhu da zona 4 0-1 Mano out Zhuang da zona 4 25-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Adigweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Si chiude così un primo set giocato a corrente alternata da entrambe le squadre 24-23 Parallela di Adigwe da zona 2 23-23 Mano out Zhuang da zona 4 23-22 Diagonale di Zhu da zona 4 22-22 Errore al servizio Conegliano 22-21 Errore Omag 21-21 Diagonale di Adigwe da zona 2 20-21 Mano out Zhu da zona 4 19-21 Murooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaan 18-21 Vincente Gabi da zona 4 17-21 Invasione Conegliano 17-20 Muroooooooooooo Brancheeeeeeeeeeeeer 17-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Straubeeeeeeeeeeeeeeeee 17-18 Mano out Nardo da zona 4 17-17 Pipe di Adigwe 16-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Kochurinaaaaaaaaaaaaaa 16-16 Invasione Conegliano 16-15 Diagonale di Nardo da zona 4 16-14 Primo tempo Straube 16-13 Fast di Lubian 15-13 Ewert di seconda intenzione 14-13 Out Gabi da zona 4 14-12 Diagonale stretta di Zhuang da zona 4 14-11 La parallela di Zhu da zona 4 13-11 Errore al servizio Conegliano 13-10 Errore al servizio Omag 12-10 Mano out Brancher da zona 2 12-9 Murooooooooooo Zhuuuuuuuuuuuuuuuu 11-9 Primo tempo Lubian 10-9 La parallela di Zhuang da zona 4 10-8 Muroooooooooooooooo Carusoooooooooo 10-7 Vincente Caruso 10-6 Mano out Adigwe da zona 2 9-6 Parallela di Adigwe da zona 2 a chiudere una lunga azione 8-6 Gabi sulle mani del muro da zona 4 7-6 Diagonale di Nardo da zona 4 7-5 Out il pallonetto di Gabi da zona 4 7-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Eweeeeeeeeeeeeeert 6-4 Errore al servizio Omag 5-4 Mano out Zhuang da seconda linea 5-3 La slash di Chirichella 4-3 La fast di Kochurina 4-2 Murooooooooooooooo Gabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3-2 Pallonetto Zhu da zona 4 2-2 Primo tempo Kochurina 2-1 Errore al servizio Omag 1-1 Diagonale Zhuang da zona 4 1-0 Diagonale di Zhu da zona 4

