A Porto San Giorgio, un uomo ha aggredito violentemente l'ex partner dopo una lunga fase di persecuzione, culminata in un confronto acceso che si è concluso con il suo ricovero in ospedale. L'incidente si è verificato ieri sera, poco dopo la fine della relazione. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle relazioni terminate e sulla sicurezza delle persone coinvolte.

Porto San Giorgio (Fermo), 23 dicembre 2025 – Dopo la fine del loro rapporto l’ha perseguitata per mesi, fino a quando, ieri sera, l’ha fermata e, dopo una focosa discussione, l’ha aggredita violentemente facendola finire in ospedale. E’ successo in pieno centro. Il drammatico episodio si è verificato in una via centrale adiacente al viale della Stazione e protagonisti sono stati un 40enne di Porto San Giorgio e la sua ex, una sangiorgese di 39 anni. Erano da poco trascorse le 19, 30 quando lui, che dopo la fine del rapporto spesso la seguiva la sua ex, l’ha fermata sotto la sua abitazione in preda alla rabbia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Litiga in strada con la ex e poi l’aggredisce

