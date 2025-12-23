Lite con coltelli indagano i carabinieri

I carabinieri stanno conducendo indagini su una lite con coltelli avvenuta in un garage di lungomare Trieste a Salerno, che ha causato il ferimento di una persona. Al momento, i dettagli dell’incidente non sono ancora disponibili. La vicenda è sotto esame dalle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non sono ancora noti i dettagli della vicenda che ha portato al ferimento di una persona all’interno di un garage su lungomare Trieste a Salerno. Sul posto i carabinieri con la sezione scientifica per effettuare una serie di rilievi. Seguono aggiornamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lite con coltelli, indagano i carabinieri Leggi anche: Modena, tunisino ucciso con arma da taglio: indagano carabinieri Leggi anche: Caivano, sorpresi a scuola con tre coltelli: arrivano i carabinieri Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Una lite tra due giovani finisce a colpi di coltello. Una lite tra due giovani finisce a colpi di coltello - E' avvenuto di notte in centro storico dove uno dei due ragazzi ha colpito l'altro con due fendenti, uno vicino al cuore e uno al polpaccio, ma fortunatamente non è in gravi condizioni ... lasicilia.it

Ragazza ferita durante lite per una sigaretta negata: è grave - Una ragazza di 25 anni è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata colpita con un coltello nell'ambito di una lite tra due gruppi di giovani, pare per una sigaretta negata. msn.com

Pordenone, lite per una sigaretta finisce in rissa: ragazza accoltellata e ricoverata in gravi condizioni - A Maniago, in provincia di Pordenone, nella serata di ieri una ragazza di 25 anni è rimasta gravemente ferita durante una violenta rissa. blitzquotidiano.it

Controguerra: minaccia con fucile dopo lite, uomo arrestato. Controguerra: lite notturna lungo la provinciale, minaccia con fucile e coltello. Arresto dei Carabinieri, condanna e confisca delle armi. #notizie #news #cronaca #politica #eventi #sport #attualità - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.