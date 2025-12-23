‘Lista stupri’ preside ‘Giulio Cesare’ avvia indagini con analisi foto e video

Il preside del liceo ‘Giulio Cesare’ ha avviato un’indagine interna in seguito a sospetti di reati gravi. L’istruttoria comprende l’analisi di foto e video, oltre a dichiarazioni scritte di docenti, personale Ata e studenti, e eventuali verbali delle autorità competenti. L’obiettivo è chiarire i fatti e garantire la trasparenza, nel rispetto delle procedure e dei diritti di tutte le parti coinvolte.

Istruttoria interna con l’analisi di foto e video, ma anche tramite dichiarazione scritte di docenti, personale Ata e anche degli studenti, oltre a eventuali verbali dalle autorità. È la decisione presa dal Collegio dei docenti del liceo Giulio Cesare di Roma in merito alla occupazione dell’istituto avvenuta nei giorni dal 16 al 19 dicembre e dopo la quale è stata trovata una seconda “lista stupri” con anche due nomi di docenti. Per gli studenti riconosciuti come organizzatori, partecipanti o presenti durante l’occupazione arriverà il 5 in condotta, “valutazione che sarà correlata ai singoli comportamenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

