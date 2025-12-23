Lista stupri Modena Ascari M5S incalza Valditara sull’educazione affettiva | Non è goliardia ma violenza di genere Si dica chiaramente cosa si intende fare

Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle ha chiesto al Ministro Valditara chiarimenti sulla cosiddetta

Stefania Ascari (M5S) interroga il Ministro Valditara sulla "lista degli stupri" emersa a Modena, respingendo l'ipotesi della goliardia e definendola violenza di genere. La deputata chiede azioni urgenti, tra cui il potenziamento dell'educazione al rispetto nelle scuole, un monitoraggio nazionale e supporto legale e psicologico per le vittime. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: ‘Lista stupri’ nei bagni di un istituto tecnico a Modena: “Serve educazione sessuo-affettiva nelle scuole”

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SCUOLA, ASCARI (M5S): LISTA STUPRI ANCHE A MODENA, STOP SILENZIO VALDITAR» - A Modena come a Roma è emersa una vicenda gravissima: una cosiddetta "lista di stupri", con nomi di ragazze e donne accompagnati da annotazioni sessuali e ... agenziagiornalisticaopinione.it