Lista stupri Modena Ascari M5S incalza Valditara sull’educazione affettiva | Non è goliardia ma violenza di genere Si dica chiaramente cosa si intende fare
Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle ha chiesto al Ministro Valditara chiarimenti sulla cosiddetta
Stefania Ascari (M5S) interroga il Ministro Valditara sulla "lista degli stupri" emersa a Modena, respingendo l'ipotesi della goliardia e definendola violenza di genere. La deputata chiede azioni urgenti, tra cui il potenziamento dell'educazione al rispetto nelle scuole, un monitoraggio nazionale e supporto legale e psicologico per le vittime.
Leggi anche: ‘Lista stupri’ nei bagni di un istituto tecnico a Modena: “Serve educazione sessuo-affettiva nelle scuole”
