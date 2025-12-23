Lista stupri Modena Ascari M5S incalza Valditara sull’educazione affettiva | Non è goliardia ma violenza di genere Si dica chiaramente cosa si intende fare

Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle ha chiesto al Ministro Valditara chiarimenti sulla cosiddetta

Stefania Ascari (M5S) interroga il Ministro Valditara sulla "lista degli stupri" emersa a Modena, respingendo l'ipotesi della goliardia e definendola violenza di genere. La deputata chiede azioni urgenti, tra cui il potenziamento dell'educazione al rispetto nelle scuole, un monitoraggio nazionale e supporto legale e psicologico per le vittime. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: ‘Lista stupri’ nei bagni di un istituto tecnico a Modena: “Serve educazione sessuo-affettiva nelle scuole”

Buono scuole paritarie, il sì del Senato piace ai genitori del Moige (intervento storico), Suor Monia Alfieri (aria fresca), Articolo 26 (misura giustizia sociale).

lista stupri modena ascariM5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SCUOLA, ASCARI (M5S): LISTA STUPRI ANCHE A MODENA, STOP SILENZIO VALDITAR» - A Modena come a Roma è emersa una vicenda gravissima: una cosiddetta "lista di stupri", con nomi di ragazze e donne accompagnati da annotazioni sessuali e ... agenziagiornalisticaopinione.it

“Lista degli stupri”, un altro caso in un istituto tecnico di Modena. Ascari (M5S): “Inaccettabile silenzio di Valditara” - Dopo l’episodio avvenuto al “Giulio Cesare” di Roma – che hanno suscitato scandalo in tutto il Paese, portando anche all’interven ... tecnicadellascuola.it

Lista degli stupri al liceo, la lista delle ragazze nel bagno dei maschi. L’ira di Valditara: “Indagheremo” - Roma, 29 novembre 2025 – I nomi e i cognomi di una decina di studentesse scritti in rosso e la dicitura ‘lista stupri’ in un bagno del maschi al secondo piano del liceo classico Giulio Cesare a Roma. quotidiano.net

