Lista degli stupri al Fermi | Ho trovato io le scritte Denuncia alla polizia

Nelle scorse ore, sui muri dei bagni dell’istituto tecnico Enrico Fermi di Modena, è stata trovata una scritta contenente una lista di nomi associati a presunte violenze di genere. La scoperta ha portato alla denuncia delle autorità, che stanno indagando sulla provenienza e il contenuto delle scritte. È importante affrontare il tema con il massimo rigore e senza diffondere allarmismi ingiustificati, garantendo rispetto e rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Sui muri dei bagni dell’ istituto tecnico Enrico Fermi di Modena è stata rinvenuta una nuova ’lista degli stupri’ che, secondo le prime ricostruzioni, conterrebbe un elenco di nomi di studentesse associate alla violenza di genere. È stato Mattia Besutti, studente del quinto anno e rappresentate di istituto, a trovare la lista e a informare il dirigente scolastico dell’Itis di via Luosi, Gennaro Scotto di Ciccariello. "Ho rinvenuto le scritte in un bagno della sede e le ho segnalate al preside. Abbiamo fatto le nostre rilevazioni, le abbiamo cancellate e abbiamo deciso di denunciare l’accaduto alla polizia", ha dichiarato Besutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lista degli stupri al Fermi: "Ho trovato io le scritte". Denuncia alla polizia Leggi anche: Spunta una «lista degli stupri» anche a Modena, le scritte nei bagni dell’istituto Fermi: «È un meccanismo di emulazione» Leggi anche: Lista degli stupri, un altro caso a Roma: al liceo Carducci scritte con i nomi di due ragazze La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Lista degli stupri al Fermi: Ho trovato io le scritte. Denuncia alla polizia; ‘Lista degli stupri’ anche in una scuola di Modena, l’istituto Fermi; Scritte nei bagni della scuola Spunta un’altra lista degli stupri. Lista degli stupri al Fermi: "Ho trovato io le scritte". Denuncia alla polizia - Sui muri dei bagni dell’istituto tecnico Enrico Fermi di Modena è stata rinvenuta una nuova ’lista degli stupri’ che, secondo le prime ricostruzioni, conterrebbe un elenco di nomi di studentesse ... ilrestodelcarlino.it

‘Lista stupri’ nei bagni di un istituto tecnico a Modena: “Serve educazione sessuo-affettiva nelle scuole” - Dopo quelle comparse a Roma, Lucca e in altre città italiane, una nuova 'lista stupri' è stata trovata nei bagni di un istituto tecnico a Modena, il ... fanpage.it

Modena, una «lista stupri» anche nel bagno dell'istituto Fermi. Il preside: «Subito rimossa, daremo supporto psicologico alle studentesse» - Il preside di Ciccarello: «Non può essere considerato uno scherzo, è inaccettabile» ... corrieredibologna.corriere.it

Una 'lista degli stupri' anche in un istituto di Modena. Caso di emulazione dopo Roma, la scuola avvia sensibilizzazione #ANSA x.com

"È la quinta "lista degli stupri" ad essere trovata sui muri dei bagni di un Istituto Superiore. Il primo caso al Liceo Giulio Cesare di Roma, dov'è stata denunciata la presenza di una lista, che conteneva i nomi di nove studentesse e uno studente, che avrebbero d - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.