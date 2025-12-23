L’Iran torna a testare i missili balistici Israele avverte Washington

L’Iran ha condotto nuovi test di missili balistici, segnando un approfondimento delle attività militari nella regione. Questi sviluppi hanno suscitato preoccupazioni tra Israele e gli Stati Uniti, accentuando le tensioni già presenti dopo il conflitto di sei mesi fa tra Iran e Israele. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle possibili ripercussioni sulla stabilità e sulla sicurezza regionale.

A sei mesi dalla guerra lampo di dodici giorni tra Iran e Israele, Teheran ha effettuato lunedì una nuova tornata di test missilistici balistici, riaccendendo le preoccupazioni sulla stabilità regionale e spingendo Israele a lanciare un messaggio diretto all’amministrazione di Donald Trump. Secondo quanto riportato dall’agenzia semi-ufficiale Fars, i lanci sono stati osservati in diverse città iraniane – Teheran, Isfahan, Mashhad, Khorramabad e Mahabad – mentre l’emittente statale Nournews ha diffuso video che mostrerebbero il lancio di più vettori. Una dimostrazione di forza volutamente visibile, rivolta tanto all’esterno quanto al pubblico interno. 🔗 Leggi su Formiche.net

