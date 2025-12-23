L’insediamento di Valettini | Una benefica trasversalità ha reso possibile la vittoria Le tensioni? Sono il passato

L’insediamento di Valettini si distingue per una trasversalità che ha facilitato il superamento di steccati e divisioni. Questa provincia, infatti, necessita di unione e collaborazione, piuttosto che di distanze o contrasti. La vittoria ottenuta testimonia come un approccio condiviso possa favorire il progresso comune, lasciando alle spalle le tensioni del passato e aprendo a un futuro più coeso e collaborativo.

Una "benefica trasversalità" ha reso possibile "il superamento degli steccati e delle divisioni. Questa provincia ha bisogno di tutto meno che di distanze. Ciascuna forza ha concorso all’ottenimento del risultato vincente, ringrazio la mia terra, la Lunigiana, per la quale ci sarà attenzione ma devo dire che molta compattezza ha dimostrato anche la costa, con Massa e Carrara. Oggettivamente hanno pesato e il fulcro è stato intorno ai civici, ad Azione, a strati del Pd e a tutto il centrodestra". L’analisi a mente fredda, ormai a 72 ore dal voto, del presidente della Provincia Roberto Valettini, riparte da questi punti fermi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

