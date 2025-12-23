Lino Banfi shock su Garlasco | L’assassino? Io so chi è stato Dichiarazione shock

Recenti dichiarazioni di Lino Banfi su Garlasco hanno riacceso il dibattito pubblico intorno a uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni. L’attore ha espresso un’opinione personale sull’identità dell’assassino, suscitando nuove riflessioni e divisioni tra gli italiani. Le sue parole hanno riacceso il confronto su un episodio che ha segnato la memoria collettiva del paese.

L'opinione pubblica italiana è tornata a dividersi su uno dei casi di cronaca nera più mediatici e controversi degli ultimi decenni grazie alle recenti dichiarazioni rilasciate da Lino Banfi. L'attore pugliese, intervenendo durante una puntata del podcast Sette vite condotto da Hoara Borselli, ha voluto condividere una riflessione molto personale e cruda sul delitto di Garlasco. Nonostante la giustizia abbia già emesso un verdetto definitivo con la condanna di Alberto Stasi, Banfi ha espresso dubbi che non riguardano solo l'identità dell'esecutore materiale, ma la natura stessa della violenza esercitata sulla vittima, Chiara Poggi, in quella tragica mattina di agosto del 2007.

