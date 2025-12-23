Lino Banfi choc su Garlasco | L’assassino? Io so chi è stato

In un episodio di podcast, Lino Banfi ha rivelato di conoscere l’identità dell’assassino di Garlasco, suscitando sorpresa tra gli ascoltatori. La conversazione, inizialmente informale, ha preso una piega inaspettata con questa affermazione. Si tratta di una dichiarazione che ha riaperto dibattiti e curiosità sulla vicenda, suscitando interesse e attenzione sulla reale portata delle sue parole.

Un podcast, una chiacchierata apparentemente leggera, poi all’improvviso quella frase che nessuno si aspettava. Lino Banfi, il nonno d’Italia, che rompe il silenzio su uno dei delitti più discussi degli ultimi vent’anni e butta sul tavolo un pensiero durissimo, destinato a far discutere. Nel corso di una puntata di “Sette vite”, il podcast di Hoara Borselli, l’attore pugliese ha spostato la conversazione su un terreno delicatissimo: il delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa nell’agosto 2007. Un caso che ha segnato l’Italia e che, nonostante una sentenza definitiva, continua a dividere l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Lino Banfi shock su Garlasco: “L’assassino? Io so chi è stato”. Dichiarazione shock Leggi anche: Garlasco, Lino Banfi e l’omicidio: “Per me è stata una donna” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Caso Garlasco, scontro sulla perizia Albani. Garlasco, Lino Banfi e l’omicidio: “Per me è stata una donna” - Lino Banfi, al podcast di Hoara Borselli ‘Sette vite’, esprime il proprio parere sull’indagine relativa all’omicidio ... msn.com

Garlasco, secondo Lino Banfi a uccidere Chiara Poggi è stata "un'altra donna per odio" - Al podcast "Sette Vite", Lino Banfi ha confessato di ritenere che sia stata una donna a colpire a morte con qualche oggetto Chiara Poggi ... virgilio.it

