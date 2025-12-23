Lino Banfi | Avrei meritato di più per anni sono stato sottovalutato Poi svela cosa farà scrivere sulla sua tomba
Lino Banfi, noto come il nonno più amato d’Italia, si è recentemente aperto in un’intervista a cuore aperto nel podcast Sette Vite. Tra riflessioni sulla sua carriera e il desiderio di aver meritato di più, l’attore ha condiviso anche cosa desidera scrivere sulla sua tomba, offrendo uno sguardo autentico sulla sua vita e i suoi sentimenti.
Il nonno più famoso d'Italia, Lino Banfi, si è raccontato senza filtri, a cuore aperto e con la sincerità che lo contraddistingue ai microfoni del podcast Sette Vite condotto da Hoara Borselli. L'attore pugliese, che presto spegnerà 90 candeline e raggiungerà un altro bel traguardo accanto alla. 🔗 Leggi su Today.it
