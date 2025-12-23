L’innovazione digitale al servizio della storia di Riccione debutta l’app dedicata ai grandi benefattori

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Museo del Territorio Luigi Ghirotti presenta la nuova app dedicata ai grandi benefattori di Riccione, parte di un progetto volto a valorizzare la storia locale attraverso l’innovazione digitale. Questo strumento permette di approfondire le vicende e le figure che hanno contribuito allo sviluppo della comunità, offrendo un’esperienza accessibile e coinvolgente. Un passo importante per preservare e divulgare la memoria storica della città attraverso le nuove tecnologie.

Entra nel vivo il progetto di valorizzazione storica promosso dal Museo del Territorio Luigi Ghirotti. Sabato 27 dicembre, a partire dalle ore 15, si terrà l’evento inaugurale di “Benefattori per amore 1872–1992. Le origini di Riccione”, un’iniziativa volta a onorare le figure chiave che hanno. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Dare 4.0, il digitale al servizio dei giovani: una giornata dedicata a innovazione, tecnologia e intercultura

Leggi anche: Il Museo del Territorio lancia una piattaforma digitale per andare alla scoperta della storia di Riccione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.