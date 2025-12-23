L’innovazione digitale al servizio della storia di Riccione debutta l’app dedicata ai grandi benefattori
Il Museo del Territorio Luigi Ghirotti presenta la nuova app dedicata ai grandi benefattori di Riccione, parte di un progetto volto a valorizzare la storia locale attraverso l’innovazione digitale. Questo strumento permette di approfondire le vicende e le figure che hanno contribuito allo sviluppo della comunità, offrendo un’esperienza accessibile e coinvolgente. Un passo importante per preservare e divulgare la memoria storica della città attraverso le nuove tecnologie.
Entra nel vivo il progetto di valorizzazione storica promosso dal Museo del Territorio Luigi Ghirotti. Sabato 27 dicembre, a partire dalle ore 15, si terrà l’evento inaugurale di “Benefattori per amore 1872–1992. Le origini di Riccione”, un’iniziativa volta a onorare le figure chiave che hanno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
