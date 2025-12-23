L' iniziativa Natale solidale di Forza Italia Giovani fa felice la Chiesa di San Cosma
L’iniziativa “Natale solidale” di Forza Italia Giovani si è conclusa il 21 dicembre ad Ancona, con l’obiettivo di sostenere le esigenze della comunità. La raccolta alimentare, promossa da Martina Ratta, rappresenta un gesto di solidarietà che coinvolge l’intera regione e si inserisce in un più ampio progetto nazionale finalizzato a supportare chi si trova in difficoltà durante il periodo natalizio.
ANCONA –Si è conclusa nella domenica 21 dicembre l’ultima tappa marchigiana dell’iniziativa “Natale solidale”, una grande raccolta alimentare estesa su tutto il territorio nazionale grazie all’impegno e all’ingegno di Martina Ratta, esponente marchigiana della segreteria nazionale di Forza Italia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Il Natale è solidale con l'iniziativa dei giovani di Forza Italia a sostegno delle famiglie in difficoltà
Leggi anche: Natale solidale di Forza Italia Giovani: consegnati i viveri al Centro di Solidarietà
L'iniziativa Natale solidale di Forza Italia Giovani fa felice la Chiesa di San Cosma; Natale Solidale a Ferentino: Forza Italia Giovani raccoglie generi alimentari per le famiglie in difficoltà; Natale solidale di Forza Italia Giovani: consegnati i viveri al Centro di Solidarietà; Natale Solidale di Forza Italia Giovani: consegnati i beni raccolti all’associazione “La Fenice APS ETS”.
Natale Solidale, a San Benedetto la raccolta alimentare di Forza Italia Giovani - L’iniziativa prosegue anche la prossima settimana con nuovi appuntamenti ... lanuovariviera.it
Natale Solidale: prosegue a San Benedetto del Tronto la raccolta alimentare di Forza Italia Giovani - Si è svolta ieri mattina a San Benedetto del Tronto l’iniziativa “Natale Solidale”, la raccolta alimentare promossa da Forza Italia Giovani su tutto il ... picenonews24.it
Forza Italia Giovani Potenza presenta “Natale Solidale 2025 nel Potentino” - Il periodo natalizio rappresenta ogni anno un’occasione per rinnovare il senso di responsabilità verso la comunità e per mettere al centro i valor ... ivl24.it
Tutto pronto per l’iniziativa commerciale “A Natale scegli Isola” che prende il via quest'oggi 22 dicembre. Ricordiamo come funziona: ogni acquisto di almeno 20 € effettuato presso uno degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa, darà diritto ad un # - facebook.com facebook
#Udine si trasforma in un #museo diffuso con l’iniziativa "Natale in città". 17 opere d’arte dell'Arcidiocesi occupano 11 vetrine di negozi sfitti, portando la storia della Salvezza tra le vie del centro. Rivedi la puntata di @incamminotv2000 su #Play2000 x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.