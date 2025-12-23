L' iniziativa Natale solidale di Forza Italia Giovani fa felice la Chiesa di San Cosma

23 dic 2025

L’iniziativa “Natale solidale” di Forza Italia Giovani si è conclusa il 21 dicembre ad Ancona, con l’obiettivo di sostenere le esigenze della comunità. La raccolta alimentare, promossa da Martina Ratta, rappresenta un gesto di solidarietà che coinvolge l’intera regione e si inserisce in un più ampio progetto nazionale finalizzato a supportare chi si trova in difficoltà durante il periodo natalizio.

ANCONA –Si è conclusa nella domenica 21 dicembre l’ultima tappa marchigiana dell’iniziativa “Natale solidale”, una grande raccolta alimentare estesa su tutto il territorio nazionale grazie all’impegno e all’ingegno di Martina Ratta, esponente marchigiana della segreteria nazionale di Forza Italia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

