Durante le festività, la diffusione dei virus respiratori rimane una preoccupazione importante. Il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità del 19 dicembre evidenzia circa 817mila nuovi casi in una settimana, in aumento rispetto alla precedente. Il vaccino rappresenta uno strumento efficace per proteggersi e contribuire a contenere la diffusione delle infezioni, anche in questo periodo dell’anno. È ancora possibile vaccinarsi per rafforzare la propria tutela e quella della comunità.

Secondo il rapporto della sorveglianza integrata dei virus respiratori dell’Istituto Superiore di Sanità – del 19 dicembre - sono stati stimati circa 817mila nuovi casi in una settimana, in aumento rispetto alla settimana precedente. Dunque l’ influenza ’avanza’, con il picco che potrebbe anche arrivare durante le Feste. "Parlare di picco ora è prematuro, i giorni in cui ci sarà stata una maggiore incidenza si potranno definire con certezza solo a posteriori al termine della stagione influenzale. Il picco, negli anni passati, si è manifestato a metà gennaio. Certo le occasioni conviviali, i contatti per farsi gli auguri e passare le feste in compagnia portano a una maggiore diffusione dei virus: i contatti intrafamiliari, anche fra nonni e nipoti, aumentano la possibilità di contagio", dice il professor Mario Tumbarello, direttore di Malattie infettive alle Scotte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'influenza nelle Feste: "Il vaccino protegge. Ancora in tempo per farlo"

