L'infinita guerra tra Van der Poel e i tifosi | gli svapano in faccia dopo urina sputi e borracce
La rivalità tra Mathieu Van der Poel e alcuni tifosi si è ancora una volta manifestata attraverso comportamenti antisportivi. Durante una recente occasione, uno spettatore ha avvicinato il ciclista, tentando di provocarlo con gesti sgradevoli come urinare, sputare e “svapare” in faccia. Un episodio che evidenzia le tensioni e le provocazioni che caratterizzano alcuni incontri sportivi, mettendo in discussione il rispetto reciproco tra atleti e pubblico.
Mathieu Van der Poel vittima di una nuova aggressione antisportiva di uno spettatore: gli ha "svapato" in faccia provando a farlo cadere. "Non so se lo ha fatto apposta" ha detto a fine gara. Ma le immagini inchiodano il tifoso. E non è la prima volta che succede. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ciclocross: ad Anversa spettacolo per la prima sfida tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert
Leggi anche: Ciclocross: Mathieu van der Poel vuole la tripletta a Koksijde, non c’è van Aert
L’infinita guerra tra Van der Poel e i tifosi: gli “svapano” in faccia dopo urina, sputi e borracce - Mathieu Van der Poel vittima di una nuova aggressione antisportiva di uno spettatore: gli ha "svapato" in faccia provando a farlo cadere ... fanpage.it
Dal ritorno di #Trump alla tragedia di Gaza, dall’elezione del Papa alla “guerra infinita” in #Ucraina, fino alle politiche protezioniste #USA e al consolidarsi di un “nuovo ordine mondiale”. Il 2025 sarò probabilmente ricordato come uno degli snodi cruciali dell’e - facebook.com facebook
Putin e il bluff: "Voglio la pace, Ucraina no". Niente accordo e guerra infinita, lo scenario x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.