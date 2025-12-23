L'infinita guerra tra Van der Poel e i tifosi | gli svapano in faccia dopo urina sputi e borracce

La rivalità tra Mathieu Van der Poel e alcuni tifosi si è ancora una volta manifestata attraverso comportamenti antisportivi. Durante una recente occasione, uno spettatore ha avvicinato il ciclista, tentando di provocarlo con gesti sgradevoli come urinare, sputare e “svapare” in faccia. Un episodio che evidenzia le tensioni e le provocazioni che caratterizzano alcuni incontri sportivi, mettendo in discussione il rispetto reciproco tra atleti e pubblico.

Mathieu Van der Poel vittima di una nuova aggressione antisportiva di uno spettatore: gli ha "svapato" in faccia provando a farlo cadere. "Non so se lo ha fatto apposta" ha detto a fine gara. Ma le immagini inchiodano il tifoso. E non è la prima volta che succede.

