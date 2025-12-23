Lindsey Vonn ha annunciato di essere ufficialmente qualificata per la sua ultima Olimpiade, segnando un importante traguardo nella sua carriera. A 41 anni, la campionessa americana ha dimostrato ancora una volta il suo talento, ottenendo risultati di rilievo nelle prime gare di Coppa del Mondo. Il suo avvio di stagione evidenzia la costanza e la determinazione che l’hanno resa una delle sportiste più apprezzate nel mondo dello sci alpino.

Lindsey Vonn si è resa protagonista di uno straripante avvio di stagione e a 41 anni ha saputo brillare nei primi cinque appuntamenti di Coppa del Mondo riservati alle discipline veloci: ha vinto la prima discesa libera di St. Moritz ed è poi salita sul podio in altre tre occasioni (seconda nell’altra discesa in Svizzera, poi terza nella discesa e nel superG di Val d’Isere), senza dimenticarsi della quarta piazza nel superG in Engadina. La fuoriclasse statunitense è diventata l’atleta più anziana a imporsi in un evento del massimo circuito internazionale itinerante, dimostrando uno stato di forma davvero impeccabile e una longevità fuori dal comune. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lindsey Vonn: “Ufficialmente qualificata per la mia ultima Olimpiade. È come se avessi già vinto”

