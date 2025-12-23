L' incubo Xylella attacca l' uva di Bari | come il contagio può cancellare la viticoltura locale

L’avanzata della Xylella fastidiosa rappresenta una minaccia concreta per il patrimonio viticolo di Bari e provincia. Originata nel Salento e successivamente arrivata anche nelle aree di Foggia, questa piaga vegetale mette a rischio le colture locali, con possibili conseguenze sulla produzione e sull’economia del territorio. È fondamentale conoscere le modalità di diffusione e le strategie di prevenzione per fronteggiare efficacemente questa emergenza.

