L' impostazione dal basso col portiere è davvero un problema?

L'impostazione dal basso con il portiere rappresenta una strategia diffusa nel calcio moderno, ma spesso suscita discussioni sulla sua efficacia e rischi. Questa tattica, adottata per costruire il gioco dalle retrovie, può comportare vantaggi e svantaggi, a seconda delle circostanze e delle qualità dei giocatori. Analizzare i pro e i contro di questa scelta aiuta a comprendere meglio le dinamiche che influenzano le partite e le decisioni degli allenatori.

Solitamente le conferenze stampa degli allenatori, prima e dopo le partite, sono alquanto ripetitive, per non dire noiose. Si tendono a fare domande riguardanti gli arbitri, la condizione degli infortunati, eventuali problemi ambientali e, molto spesso, si finisce per porre questioni generiche del tipo: "Come sta la squadra?". Raramente si parla di questioni di campo. Eppure, quando succede, non è raro ricevere da parte dei tecnici delle risposte soddisfacenti, che permettono poi di sviluppare discorsi di campo di più ampio respiro. Parlando alla stampa alla vigilia della partita contro la Juventus, Gian Piero Gasperini si è soffermato su una delle tendenze più conclamate del calcio contemporaneo, ovvero l'utilizzo del portiere in fase di costruzione.

