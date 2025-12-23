Lieve scossa di terremoto registrata in Alta Irpinia

Nella prima mattinata di oggi, è stata rilevata una lieve scossa di terremoto nell’area dell’Alta Irpinia. L’evento sismico, di modesta entità, è stato registrato dalle reti di monitoraggio e non si segnalano danni o conseguenze significative. La situazione resta sotto osservazione, e si consiglia di seguire eventuali aggiornamenti dalle autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nelle prime ore della mattinata di oggi nell'area dell'Alta Irpinia. Il sisma, di magnitudo ML 2.0, si è verificato alle ore 05:28 italiane (04:28 UTC) con epicentro localizzato a circa 3 chilometri a sud-est di Cairano, in provincia di Avellino. Secondo i dati ufficiali, il terremoto si è originato a una profondità di 18 chilometri, con coordinate geografiche 40.8783 di latitudine e 15.4020 di longitudine. La scossa è stata individuata e analizzata dalla Sala Sismica dell' INGV di Roma.

