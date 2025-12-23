Liceo Gobetti arriva la conferma | nel 2026 rientrerà a Sampierdarena

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rientro definitivo a Sampierdarena delle classi del liceo statale Piero Gobetti avverrà a partire da settembre 2026. La Città Metropolitana di Genova conferma che l’attuale collocazione nella sede di via Giotto è esclusivamente temporanea. Allo stesso tempo, viene mantenuto il presidio. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

