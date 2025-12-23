Liceo di Vicenza cancella un dibattito sulla Palestina | gli studenti lo faranno fuori da scuola

A Vicenza, il liceo Fogazzaro ha cancellato un dibattito sulla Palestina previsto tra gli studenti, citando le direttive ministeriali sulla pluralità di pensiero. La decisione ha suscitato discussioni sulla libertà di espressione e il ruolo delle scuole nel favorire il confronto su temi internazionali. L’episodio evidenzia le tensioni tra autonomia scolastica e regolamentazioni, sollevando interrogativi sulla gestione di argomenti delicati all’interno degli istituti educativi.

Ancora censura sul dibattito nelle scuole sulla questione israelo-palestinese. L’ultimo episodio è avvenuto a Vicenza: gli studenti del liceo Fogazzaro avevano organizzato un’assemblea su alcune questioni estere, ma la preside ha cancellato il capitolo sulla Palestina perché, riferendosi alle direttive del ministero sulla pluralità di pensiero, “tale condizione non appare rispettata e pertanto l’iniziativa potrà avvenire solo quando sarà possibile il confronto tra parti diverse ”. Tradotto: Palestina sì, ma solo se c’è il contraddittorio, altrimenti si parla d’altro. Pochi giorni prima un’esponente locale di Fratelli d’Italia, Giulia Gennaro, aveva contestato l’idea dei ragazzi perché “la scuola non deve diventare luogo di militanza politica ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

