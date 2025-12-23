Liceo di Vicenza cancella un dibattito sulla Palestina | gli studenti lo faranno fuori da scuola

A Vicenza, il liceo Fogazzaro ha cancellato un dibattito sulla Palestina previsto tra gli studenti, citando le direttive ministeriali sulla pluralità di pensiero. La decisione ha suscitato discussioni sulla libertà di espressione e il ruolo delle scuole nel favorire il confronto su temi internazionali. L’episodio evidenzia le tensioni tra autonomia scolastica e regolamentazioni, sollevando interrogativi sulla gestione di argomenti delicati all’interno degli istituti educativi.

Ancora censura sul dibattito nelle scuole sulla questione israelo-palestinese. L’ultimo episodio è avvenuto a Vicenza: gli studenti del liceo Fogazzaro avevano organizzato un’assemblea su alcune questioni estere, ma la preside ha cancellato il capitolo sulla Palestina perché, riferendosi alle direttive del ministero sulla pluralità di pensiero, “tale condizione non appare rispettata e pertanto l’iniziativa potrà avvenire solo quando sarà possibile il confronto tra parti diverse ”. Tradotto: Palestina sì, ma solo se c’è il contraddittorio, altrimenti si parla d’altro. Pochi giorni prima un’esponente locale di Fratelli d’Italia, Giulia Gennaro, aveva contestato l’idea dei ragazzi perché “la scuola non deve diventare luogo di militanza politica ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Liceo di Vicenza cancella un dibattito sulla Palestina: gli studenti lo faranno fuori da scuola Leggi anche: Gli studenti sospesi da scuola faranno volontariato territoriale, aiuteranno la polizia locale e gli operatori del 112 Leggi anche: Vicenza: la contro-assemblea degli studenti sulla Palestina, tra censura e parcondicio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Vicenza, bufera al liceo Fogazzaro: cancellata l'assemblea sulla Palestina. La preside: «Manca pluralità» - Esulta FdI, mentre Avs protesta: «Censura inammissibile» ... corrieredelveneto.corriere.it

Guarda (VERDI-AVS): a Vicenza FdI censura assemblea studentesca - "Quanto accaduto al Liceo Fogazzaro di Vicenza è gravissimo. vicenzareport.it

Vicenza, la dirigente scolastica nega il consenso all’assemblea studentesca sulla Palestina - L'iniziativa prevista al Liceo Fogazzaro cancellata su indicazione dell’Ufficio scolastico regionale dopo le polemiche politiche che aveva sollevato ... rainews.it

Al Liceo Fogazzaro di Vicenza e al liceo Mattei di San Lazzaro di Savena assemblee svuotate e controllo politico: studenti e studentesse rispondono con una contro-assemblea autogestita e presidio x.com

Le nostre Prime alla scoperta dello Spazio! Le classi Prima Liceo Scientifico Etico Finanziario, Prima Liceo Scientifico indirizzo Sportivo e Prima Liceo Linguistico Quadriennale Limes 4 dell’Istituto Farina di Vicenza hanno vissuto una giornata davvero spe - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.