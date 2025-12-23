Libri lanterne giochi e tanto altro | un rush finale carico di doni per la Pediatria

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Numerose anche quest'anno le donazioni che a ridosso delle festività natalizie hanno interessato il reparto di pediatria del Policlinico di Modena. Piccoli e grandi pensieri, legati a scuole, associazioni ed enti, tutti con l'intento comune di allietare il Natale dei piccoli degenti e delle loro. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

