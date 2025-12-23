Roma, 23 dic. (askanews) – Qualcuno ha rubato il significato di “performance”. L’ha ridotta a numeri. Watt, grammi, secondi, classifiche. Ma la parola viene dal latino per-formare: dare forma. Non misurare. Creare. Performance è diventata sinonimo di successo quantificabile, intrisa di quella cultura anglosassone che misura tutto e immagina meno. La vera performance va oltre i marginal gains, oltre l’ottimizzazione di quello che esiste già, oltre la riduzione dell’uomo a insieme di metriche, oltre alle scelte misurabili e quantificabili, oltre la replicabilità. Romolo Stanco – architetto, designer, specializzato in fisica dei materiali metallici avanzati, fondatore di TOOT Engineering e TRED Bikes – porta nel ciclismo l’esperienza maturata nel motorsport, nell’industrial design, nel biomedicale e nell’architettura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Ultimi appuntamenti con “Ritorno ai Mercanti”: arte, libri e performance all'Arco Catalano

Leggi anche: Rai Libri: esce “Oltre i limiti” di Massimiliano Ossini

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Libri, esce Performance: innovazioni e rivoluzioni nel ciclismo - (askanews) – Qualcuno ha rubato il significato di “performance”. askanews.it

Bambino vende libri e disegni per un regalo alla sorellina: la storia che commuove A soli 11 anni esce di casa con alcuni libri e disegni realizzati da lui stesso. L’obiettivo è semplice quanto commovente: venderli per racimolare qualche euro e comprare un reg - facebook.com facebook