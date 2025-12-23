Liberiamo la cultura! | la mostra e il potente messaggio di una bambina che incanta alla Galleria Taimeless
All’interno della Galleria Taimeless, immersa nel cuore di Taormina, una delle perle della Sicilia, una bambina si inginocchia su un tappeto bianco e scrive con entusiasmo: “LIBERIAMO LA CULTURA!”. Quel gesto semplice diventa potente, un invito a riscoprire e valorizzare l’arte in ogni sua forma. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
