Liberiamo la cultura! | la mostra e il potente messaggio di una bambina che incanta alla Galleria Taimeless

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’interno della Galleria Taimeless, immersa nel cuore di Taormina, una delle perle della Sicilia, una bambina si inginocchia su un tappeto bianco e scrive con entusiasmo: “LIBERIAMO LA CULTURA!”. Quel gesto semplice diventa potente, un invito a riscoprire e valorizzare l’arte in ogni sua forma. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Difesa, la forza che unisce - insieme nel futuro", la mostra alla Galleria Alberto Sordi

Leggi anche: “Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?” Il messaggio di Blasi che “incastra” Totti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.