Il Libano sta attraversando una fase di grande difficoltà, con un crescente bisogno di supporto internazionale. Nonostante le sfide, il governo italiano, come affermato dal ministro Crosetto, ribadisce il suo impegno: l’Italia non abbandonerà il Paese, anche in assenza di una decisione dell’ONU. La presenza di UNIFIL nel Libano, attiva da oltre 47 anni, rappresenta un elemento di stabilità in un contesto complesso e delicato.

“Sono 47 anni che Unifil è in Libano, nel momento in cui c’è la maggior crisi e c’è il maggior bisogno di qualcuno, andiamo via? È surreale. Se l’Onu prende una decisione surreale, noi non pensiamo di avallare una decisione surreale. Siccome ho visto che la maggior parte delle nazioni la pensa come noi, mi auguro che sotto la bandiera Onu se ci sarà e se non ci sarà quella Onu ci sarà quella Europea, se no quella italiana ci sarà comunque. Non è il momento di abbandonare il Libano a una soluzione che avrebbe come punto di arrivo soltanto una guerra ulteriore”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa a margine della sua visita al contingente italiano in Bulgaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Crosetto: "Italia non lo abbandonerà anche se lo decide Onu"

Leggi anche: Il piano di Crosetto per l’esercito nel 2026: «In Libano anche senza l’Onu, per la Nato non un soldato in più. Gaza? È peggio dell’Afghanistan»

Leggi anche: Federico Bernardeschi, lo sfogo del calciatore di Serie A: “Gay? E se anche lo fossi?”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Libano, Crosetto: "Italia non lo abbandonerà anche se lo decide Onu" - (LaPresse) "Sono 47 anni che Unifil è in Libano, nel momento in cui c'è la maggior crisi e c'è il maggior bisogno di qualcuno, andiamo via? stream24.ilsole24ore.com