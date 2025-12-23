L’hotel Savoia di Rimini annuncia il passaggio a un livello di lusso superiore, diventando un hotel a cinque stelle. Grazie a un intervento di restyling in corso, verranno potenziati i servizi offerti e aumentata la capacità ricettiva. Questo cambiamento mira a garantire un’esperienza di qualità superiore per gli ospiti, mantenendo l’equilibrio tra modernità e sobrietà. La trasformazione rappresenta un passo importante per il futuro della struttura.

Rimini, 23 dicembre 2025 – Il Savoia vede la quinta stella. Il restyling in corso nel maxi hotel di Marina centro “ci permetterà di migliorare i servizi e aggiungere qualche camera in più. Ma soprattutto ci garantirà i requisiti per il salto di categoria: il Savoia sarà riclassificato e diventerà un hotel a cinque stelle”. L’annuncio è dello stesso proprietario e gestore Orfeo Bianchi, titolare del Savoia e altre strutture con il suo gruppo Piazza hotels (che supera i 30 milioni di fatturato). Da mesi in albergo fervono i lavori, “ma per completare l’intervento ci vorrà ancora tempo. Contiamo di ultimarli in tempo per la prossima estate”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’hotel Savoia fa il grande salto: “Diventerà un 5 stelle, ecco come sarà”

