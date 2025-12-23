L’Europa vittima dell’Unione Europea
L'UE ha realizzato il liberalismo, una pessima ideologia, e il culto della tolleranza che tollera l’intolleranza degli intolleranti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: (Dis)unione europea: cosa rivela la gestione delle crisi sanitarie in Europa
Leggi anche: L’insostenibile lentezza dell’Unione europea
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
Ha fatto credere alla vittima che il suo conto corrente fosse sotto attacco hacker dell'Est Europa e così le ha fatto sparire 22 mila euro che dovevano finire su un falso conto sicuro - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.