L’esame della legge di bilancio lunedì 22 dicembre 2025 in Senato

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esame della legge di bilancio 2026 si terrà lunedì 22 dicembre 2025 in Senato. La Manovra prevede modifiche su pensioni, Irpef, bonus e tasse. Questo approfondimento illustra le principali novità e gli aspetti di interesse, offrendo una panoramica chiara e precisa sulle misure che influenzeranno il prossimo anno fiscale.

La Manovra 2026 al Senato: tutte le novità in arrivo nella prossima Legge di Bilancio su pensioni, Irpef, nuovi bonus e tasse. Il provvedimento, su cui il governo ha posto la questione di fiducia, proseguirà l’iter parlamentare con il voto definitivo alla Camera previsto entro il 31 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

