L’esame della legge di bilancio lunedì 22 dicembre 2025 in Senato

L'esame della legge di bilancio 2026 si terrà lunedì 22 dicembre 2025 in Senato. La Manovra prevede modifiche su pensioni, Irpef, bonus e tasse. Questo approfondimento illustra le principali novità e gli aspetti di interesse, offrendo una panoramica chiara e precisa sulle misure che influenzeranno il prossimo anno fiscale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.