Leonor di Spagna ora vola da sola. La Principessa 20enne continua a compiere grandi progressi nel suo addestramento militare. Il suo ingresso all’Accademia Generale Aerospaziale di San Javier (Murcia) è stato una tappa fondamentale nella sua completa preparazione come erede al trono. Quest’ultimo passo ha rappresentato una sfida personale e professionale significativa per la figlia di Felipe e Letizia, caratterizzata da rigore e disciplina. La Principessa Leonor pilota da sola per la prima volta. La Principessa Leonor di Borbone ha effettuato il suo primo volo da solista nell’ambito del suo addestramento militare presso l’Accademia Generale Aerospaziale (AGA) di San Javier (Murcia), come rivelato dalla Casa Reale spagnola. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Leonor di Spagna scrive la storia: pilota un aereo da sola dopo il duro addestramento

Leggi anche: I sovrani e loro eredi non potrebbero viaggiare insieme. In aereo ma nemmeno in auto. Felipe di Spagna e la figlia Leonor lo hanno fatto. Per un buon motivo

Leggi anche: Leonor di Spagna Principessa low cost, splendida nell’abito da 50 euro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Leonor di Spagna e Sofia, il debutto storico con mamma Letizia (che si commuove) - Come da tradizione, Letizia di Spagna e Re Felipe, insieme alla Regina Emerita Sofia, hanno preso parte al ricevimento a Palazzo Marivent: ogni anno, è un evento immancabile per la Famiglia Reale. dilei.it

Letizia di Spagna, sua figlia Leonor è diventata Principessa di Viana: cosa comporta il nuovo titolo - Siamo abituati a indicarla come la Principessa Leonor di Spagna, in quanto erede al trono, ma occorre effettuare delle precisazioni, considerando il nuovo titolo ottenuto. dilei.it

Leonor di Spagna, gli ultimi giorni sulla nave scuola Elcano e un riconoscimento storico - La principessa è sbarcata a New York all'inizio di giugno, dove ha preso parte a una serie di impegni pubblici per poi ... vanityfair.it

Leonor di Spagna, il primo volo d’addestramento è un successo - facebook.com facebook