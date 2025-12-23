L’endorsement del Generale Vannacci sostiene il sindaco

L’eurodeputato Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, esprime nuovamente il suo sostegno al sindaco Del Ghingaro. Dopo il voto del consiglio comunale a favore degli atti dell’amministrazione, Vannacci ha pubblicamente ribadito la sua approvazione, rafforzando così il rapporto tra il partito e l’attuale gestione amministrativa. Questa presa di posizione sottolinea l’unità del gruppo politico nel sostenere le scelte del sindaco.

Dopo il consiglio comunale che ha visto la Lega, insieme a Fratelli d’Italia, votare a sostegno degli atti dell’amministrazione Del Ghingaro, l’eurodeputato Roberto Vannacci – vicesegretario del Carroccio – torna a tessere pubblicamente le lodi del sindaco. E non solo, rivendicando il sostegno della destra alla giunta civica guarda anche al futuro. "Negli ultimi 10 anni la città è ripartita, dopo decenni di amministrazioni inconcludenti. Questo – ha scritto Vannacci sulla sua pagina Facebook – è un fatto incontrovertibile. Che Del Ghingaro venga da Capannori o abbia una storia a sinistra conta poco: ai cittadini, e a me, interessano i risultati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

