L’elogio di Corbo | Oriali e Conte decisivi
Nel successo del Napoli in Supercoppa a Riyadh, l’intervento di Corbo mette in evidenza il ruolo cruciale di Oriali e Conte. La loro esperienza e leadership si sono rivelate determinanti nel percorso verso la vittoria. Questo articolo analizza come le scelte e le strategie di questi protagonisti abbiano contribuito al risultato, offrendo una lettura approfondita di un momento importante per il club.
Nel racconto del trionfo del Napoli in Supercoppa a Riyadh, c’è spazio per una lettura che va oltre . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Il ruolo dell’invisibile Oriali dietro quello strappo di Bologna che tutto il Napoli tutto ha saputo ricucire (Corbo)
Leggi anche: La peggiore mezz’ora del Napoli di Conte in un anno e mezzo (Corbo)
L'ANALISI - Corbo: "Conte non si è distratto per un attimo, con furore ha voluto e saputo ritrovare il suo Napoli" - Antonio Corbo, giornalista, nel suo editoriale per il quotidiano La Repubblica, commenta la vittoria del Napoli in Supercoppa italiana: "È bastato dividersi, squadra e allenatore, una pausa decisa più ... napolimagazine.com
Oriali: "Conte fuoriclasse, ma Atalanta e Inter favorite per lo scudetto" - Ancora oggi non si capisce come mai una squadra che vince il campionato arriva a 40 punti dalla primo posto ... corrieredellosport.it
Oriali smentisce le parole su Conte: 'Non ho mai pronunciato queste frasi' - In queste ore, Gabriele Oriali è finito al centro di un piccolo caso mediatico dopo che il portale La Verità gli ha attribuito delle dichiarazioni in cui avrebbe escluso la possibilità di seguire ... it.blastingnews.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.