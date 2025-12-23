Lego in corsia all’Ospedale dei Bambini | al via un progetto per il benessere dei piccoli pazienti

Un gesto di solidarietà che guarda al futuro e al benessere dei bambini ricoverati. Questa mattina all'Ospedale dei Bambini sono stati donati alcuni set di mattoncini Lego destinati ai piccoli pazienti, con particolare attenzione a bambini e adolescenti con neurodivergenze o difficoltà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

