Legge Montagna ordine del giorno in Consiglio provinciale | Servono correttivi per non penalizzare i territori

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio provinciale di Forlì-Cesena ha approvato lunedì un ordine del giorno sull’impatto della cosiddetta “Legge Montagna”, e “sui rischi legati ai nuovi criteri di classificazione dei Comuni montani”. Il documento, presentato dal Consigliere provinciale Matteo Gozzoli in rappresentanza del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

