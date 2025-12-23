Legge di Bilancio ok del Senato alla fiducia con 113 voti favorevoli

Il Senato ha approvato la fiducia sul maxiemendamento alla Legge di Bilancio con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astensioni. Questa decisione rappresenta un passaggio importante nel percorso di approvazione della Manovra, che definisce le linee guida economiche e finanziarie per il paese. La votazione si inserisce nel quadro delle procedure parlamentari, rispettando i tempi stabiliti per l’iter legislativo.

Ok del Senato alla fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla Manovra: 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astenuti. La seduta e stata ora sospesa, in attesa della riunione del Consiglio dei ministri sulla nota di variazione al bilancio.

