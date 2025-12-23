Lecce vs Como diciassettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Lecce e Como si affrontano nella diciassettesima giornata della Serie A 2025/2026. La partita rappresenta un importante momento per entrambe le squadre: i salentini puntano a consolidare la posizione di sicurezza, mentre i lariani cercano di rilanciarsi in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro.
Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I salentini vogliono proseguire il loro trend positivo in ottica salvezza, mentre i lariani cercano riscatto dopo gli ultimi passi falsi per rimanere in zona Europa. Lecce vs Como si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Via del Mare. LECCE VS COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini sono in netta ripresa dopo l’avvio che li aveva visti navigare nelle zone pericolose della classifica. Ora la situazione è migliorata, grazie anche alle due vittorie nelle ultime cinque contro Torino e Pisa, che hanno dato alla squadra di Di Francesco una boccata d’ossigeno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Pescara-Reggiana, diciassettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Avellino-Palermo, diciassettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Dove vedere Lecce-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A, Roma-Como 1-0: i giallorossi consolidano il posto in Champions; CALCIO LECCE vs COMO info biglietteria; La Serie A un anno dopo: nessuno ha fatto meglio della Roma.
Lecce, Ndaba titolare per la prima volta in Serie A: Di Francesco valuta la conferma contro il Como - Per Ndaba si è trattato dell’esordio assoluto nell’undici iniziale giallorosso nel massimo campionato. giornaledipuglia.com
Giudice sportivo, c'è un leccese tra gli squalificati della prossima giornata - Saranno 11 i giocatorI squalificati in vista della diciassettesima giornata di Serie A, che vedrà il Como impegnato al Via Del Mare di Lecce. msn.com
Sprofondo giallorosso: il Como passeggia al Via del Mare. Il Lecce non c'è più - Con lo scontro diretto tra Empoli e Venezia, i giallorossi adesso rischiano di ... quotidianodipuglia.it
#LecceComo: a partire dalle ore 12:00 di martedì 23 dicembre saranno disponibili sul circuito abilitato Vivaticket e presso le rivendite autorizzate secondo gli orari di apertura dei singoli esercizi, i tagliandi dei posti a “ridotta visibilità” di tutti i settori a eccezi x.com
Lecce, attesa per il Como di Fabregas Quattro assenze pesanti per Di Francesco Week end libero per il Lecce. La squadra ha ripreso oggi gli allenamenti e si prepara al prossimo impegno, in casa contro il Como di Fabregas. Una sfida che vede i giallorossi in - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.