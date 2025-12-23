Lecce vs Como diciassettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Lecce e Como si affrontano nella diciassettesima giornata della Serie A 2025/2026. La partita rappresenta un importante momento per entrambe le squadre: i salentini puntano a consolidare la posizione di sicurezza, mentre i lariani cercano di rilanciarsi in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro.

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I salentini vogliono proseguire il loro trend positivo in ottica salvezza, mentre i lariani cercano riscatto dopo gli ultimi passi falsi per rimanere in zona Europa. Lecce vs Como si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Via del Mare. LECCE VS COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini sono in netta ripresa dopo l’avvio che li aveva visti navigare nelle zone pericolose della classifica. Ora la situazione è migliorata, grazie anche alle due vittorie nelle ultime cinque contro Torino e Pisa, che hanno dato alla squadra di Di Francesco una boccata d’ossigeno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Lecce, Ndaba titolare per la prima volta in Serie A: Di Francesco valuta la conferma contro il Como - Per Ndaba si è trattato dell’esordio assoluto nell’undici iniziale giallorosso nel massimo campionato. giornaledipuglia.com