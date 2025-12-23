Leandro Panzavecchia, appassionato di fotografia e studi sulla città, ha dedicato due anni alla creazione di immagini che catturano la bellezza di Milano dall’alto. Con l’uso del drone, ha realizzato riprese che mostrano momenti unici, come l’allineamento del sole con il Naviglio Grande durante il

Milioni di like sui social per le emozionanti riprese realizzate con il drone. Leandro Panzavecchia, 37 anni, rozzanese di adozione e palermitano di origine, ha saputo catturare immagini spettacolari e momenti unici: dall’accensione dell’albero di Natale di Milano Cortina in piazza Duomo al suggestivo " Milanohenge ", quando il sole, al tramonto, si allinea perfettamente con il Naviglio Grande, richiamando il celebre Manhattanhenge. Immagini che stanno facendo il giro del mondo. Attraverso la prospettiva aerea del suo drone, Panzavecchia racconta anche centinaia di bellezze italiane, offrendo una visione originale e mozzafiato che gli è valsa l’apprezzamento di migliaia di follower. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Leandro e la città vista dall’alto: "Mappe solari e due anni di studio: che magia la mia Milanohenge"

