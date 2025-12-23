ConfGuide, rappresentanza del turismo organizzato in Italia, affronta sfide importanti come la promozione di un turismo a 360 gradi e la tutela del paracadute sociale. Antonella Cinini, riconfermata alla presidenza di ConfGuide Confcommercio Pisa, sottolinea la continuità di un percorso volto a valorizzare il settore e a rispondere alle nuove esigenze. Un impegno volto a costruire un futuro sostenibile e inclusivo per il turismo del nostro Paese.

Antonella Cinini, recentemente è stata riconfermata alla presidenza del gruppo ConfGuide Confcommercio Pisa, da dove ripartire per costruire il turismo del futuro? "Innanzitutto sono molto contenta che siano stati riconfermati i membri del consiglio uscente. Questo riconoscimento dimostra che il direttivo ha lavorato bene, impegnandosi a portare avanti le istanze della categoria. Continueremo a lavorare per adempiere agli obblighi previsti dalla nuova legge quadro sul nostro settore, promuovendo corsi di aggiornamento obbligatori e di specializzazione. Vogliamo approvare percorsi formativi di grande utilità per la categoria, per ampliare la nostra famiglia di ConfGuide. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le sfide di ConfGuide: "Turismo a 360 gradi e paracadute sociale"

Leggi anche: Un anno di Cpr in Albania: per Meloni un fallimento a 360 gradi

Leggi anche: Regionali, Stefani promette un impegno a 360 gradi per i giovani

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Le sfide di ConfGuide: Turismo a 360 gradi e paracadute sociale.

Le sfide di ConfGuide: "Turismo a 360 gradi e paracadute sociale" - Il ruolo di Confcommercio Pisa è fondamentale: ha in seno un’agenzia formativa che può essere utile per strutturare corsi di ... msn.com