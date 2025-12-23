Le comunità montane si confrontano quotidianamente con sfide significative, tra cui il calo demografico, l’invecchiamento della popolazione e l’impoverimento. Questi fattori influenzano lo sviluppo sociale ed economico delle aree montane, richiedendo strategie sostenibili per preservarne il patrimonio e migliorare la qualità della vita. Comprendere le dinamiche e le criticità di queste comunità è fondamentale per promuovere interventi efficaci e duraturi.

Calo demografico, invecchiamento e impoverimento, questa è l’immagine della montagna: le comunità montane affrontano sfide quotidiane molto complesse. All’incontro al Cavola Forum di sabato, è emersa però una risposta concreta: puntare su nuove politiche e sulla capacità dei territori di creare opportunità per i giovani, servizi di welfare innovativi, lavoro flessibile e benessere inter-generazionale. L’incontro, dedicato al Rapporto Montagna Italia 2025 e alla Legge 1312025 per la Montagna, è stato un momento di confronto sui bisogni dei territori. "La montagna non cerca privilegi, ma giustizia e ascolto", ha detto il sindaco di Toano Leonardo Perugi (in foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le sfide delle comunità montane verso il futuro

