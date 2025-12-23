Le rivelazioni di Sempio a Sallusti | Non sono un mostro con la mia legale un rapporto fraterno

Sempio, coinvolto nelle indagini sulla morte di Chiara Poggi, ha dichiarato a Sallusti di non essere un mostro e di avere un rapporto stretto con la sua legale. Smentisce ogni coinvolgimento nell’omicidio e si dice tranquillo, confidando che la verità emergerà nel tempo. Le sue parole rappresentano un tentativo di chiarimento in un procedimento ancora aperto, mantenendo un atteggiamento di fiducia nel corso delle verifiche investigative.

“Non ho ucciso Chiara Poggi” e anche se “sono tranquillo, penso che a mano a mano si chiarirà tutto. Più che dire la verità non posso fare”. A ribadirlo in un’intervista rilasciata a “ 10 Minuti ”, condotto fino al 4 gennaio da Alessandro Sallusti su Retequattro, è Andrea Sempio. Il 37enne sta per affrontare il suo secondo Natale, dopo quello del 2016, da indagato per l’omicidio di Garlasco. “Sta diventando un po’ una ricorrenza diciamo. Io lo passerò con la mia famiglia, cercheremo di passarlo il meglio possibile però ovviamente non si riesce tanto a distogliere la testa dal fatto che hai sempre questa tegola dietro”, dice Sempio, che nell’intervista parla della sua “ famiglia molto unita, non solo io con i miei genitori, ma anche ad esempio mio padre con le sue sorelle”, che “quest’anno che si sono trovate in mezzo, per loro è stata molto più pesante”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

