Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 23 dicembre 2025

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le quotazioni di Borsa italiana e lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi sono al centro dell’attenzione degli investitori il 23 dicembre 2025. In questa giornata, si osservano i primi segnali di mercato in vista delle prossime nuove rilevazioni. Di seguito, forniremo un aggiornamento sulle variazioni e sui principali dati di oggi, offrendo un quadro chiaro e preciso della situazione finanziaria italiana.

Cresce l’attesa per l’apertura della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund decennali tedeschi. Ieri, lunedì 22 dicembre, Milano ha concluso negativa perdendo lo 0,37%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it

