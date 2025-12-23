Le previsioni meteo di oggi 23 dicembre ad Avellino indicano un aumento delle nuvole durante la giornata, con deboli piogge che si intensificheranno nel pomeriggio. Sono previsti circa 7 millimetri di pioggia nelle prossime ore. La temperatura si manterrà moderata, e il cielo rimarrà generalmente coperto nel corso della giornata.

A Avellino oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 7mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2253m. I venti saranno al mattino deboli e.

