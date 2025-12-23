Le nuove linee del tram fino allo Zen sì del Consiglio dopo il refuso degli uffici | salvo l' appalto
A otto giorni dalla scadenza del termine per la firma del contratto con la società vincitrice dell'appalto, pena la perdita del finanziamento, il Consiglio comunale ha approvato oggi la delibera per l'apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio per la realizzazione delle nuove linee del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Refuso negli atti, corsa per salvare l'appalto delle nuove linee tram: "Leggerezza clamorosa"
Leggi anche: Tram da via Libertà allo stadio, la rivoluzione del capolinea Notarbartolo: primi passi per le nuove linee
Trasporti in città, guida agli orari di Vigilia, Natale e Capodanno; Metro C, visite guidate per conoscere meglio le stazioni Colosseo e Porta Metronia; Gtt, più corse e potenziamenti: tutte le novità, le linee 13+ e 68+ e il servizio 'Porta Nuova Express'; Metro a Roma, le linee del futuro: l'investimento da 25 miliardi per completare tutti i lavori. Il piano del Comune.
Carta: “Nuove linee tram, ringrazio il consiglio comunale” - PALERMO – “Ringrazio il Consiglio Comunale di Palermo per aver approvato con grande senso di responsabilità una delibera che consentirà, entro il 30 dicembre, di firmare il contratto con la ditta ... livesicilia.it
Tram a Palermo, è corsa contro il tempo per le nuove linee: dimenticato “per mero refuso” il vincolo all’esproprio - Servirà un ulteriore passaggio in Consiglio Comunale per dare il via libera all'obbligazione giuridicamente vincolante delle linee D, E, F e G del tram a Palermo. ilsicilia.it
Tram, previste fino a 450 corse al giorno: al via gli ultimi 7 mesi di lavori sulle future linee. I dati - Il viaggio nella capitale (di cui riferiamo a destra) è servito per raccontare il progetto interamente finanziato dal Pnrr, anche se solo in seconda battuta. ilgazzettino.it
La Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP) ha pubblicato le nuove linee guida per affrontare al meglio una crisi nucleare. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/allarme-nucleare-gran-bretagna-nuove-linee-guida-cosa-caso-attacco-849 - facebook.com facebook
Endoscopia bariatrica, il Galliera protagonista delle nuove linee guida italiane x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.