Le necessità della ricerca biomedica Gain Of Function

La ricerca biomedica sul “Gain Of Function” si concentra sull’analisi delle modifiche genetiche dei virus per comprenderne meglio il comportamento e la trasmissibilità. Recentemente, questo ambito ha assunto un ruolo centrale nel dibattito pubblico e scientifico, evidenziando l’importanza di bilanciare innovazione, sicurezza e responsabilità nella gestione di studi che coinvolgono agenti patogeni di elevata pericolosità.

Negli ultimi anni il dibattito sui virus altamente patogeni ha cambiato tono, è uscito dai laboratori ed è finito al centro delle discussioni globali, diventando un terreno in cui scienza, politica e sicurezza si intrecciano senza più confini netti. In un simile scenario, un’espressione continua a riaffiorare: “ gain-of-function ”. Un termine tecnico che, a forza di sentirlo, è diventato quasi un simbolo del nostro tempo. In realtà il concetto, se lo spogliamo dai fantasmi che gli sono stati cuciti addosso, è lineare: modificare geneticamente un microrganismo per aumentarne alcune funzioni — la patogenicità, la trasmissibilità, lo spettro di ospite — e provarne altre che potrebbero emergere spontaneamente in natura. 🔗 Leggi su It.insideover.com

