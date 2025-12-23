Le mura di Padova | Porta e Baluardo Savonarola

Il Baluardo Savonarola è uno degli elementi che compongono il sistema difensivo delle mura di Padova, costruite nel XVI secolo dalla Repubblica di Venezia. Parte integrante delle fortificazioni della città, il baluardo testimonia le strategie difensive adottate in risposta ai conflitti dell’epoca, come la guerra della Lega di Cambrai. Oggi rappresenta un importante patrimonio storico e architettonico, che conserva la memoria delle vicende militari e dello sviluppo urbano di Padova.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.