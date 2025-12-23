Le mura di Padova | Porta e Baluardo Savonarola
Il Baluardo Savonarola è uno degli elementi che compongono il sistema difensivo delle mura di Padova, costruite nel XVI secolo dalla Repubblica di Venezia. Parte integrante delle fortificazioni della città, il baluardo testimonia le strategie difensive adottate in risposta ai conflitti dell’epoca, come la guerra della Lega di Cambrai. Oggi rappresenta un importante patrimonio storico e architettonico, che conserva la memoria delle vicende militari e dello sviluppo urbano di Padova.
Il Baluardo Savonarola fa parte del sistema difensivo delle mura di Padova realizzate dalla Repubblica di Venezia nel corso del Cinquecento, a seguito della guerra condotta dalla Lega di Cambrai. Cortine murarie, porte, fosse, torrioni, bastioni e il“guasto”, una spianata profonda un miglio e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
